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Агентство новостей Доступ 1 8 апреля 2017 года, 08:28

Дело экс-главы Копейска передано в суд


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Истомин был задержан в конце июля 2016 года на рабочем месте. По версии следствия, в 2012-2014 годах глава Копейска получил взятки на общую сумму около 2 млн рублей за способствование в получении прав пользования земельными участками и заключении договоров на поставку оборудования для организации школьного питания. В ходе расследования экс-чиновник признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

«В целях обеспечения приговора в части имущественных взысканий наложен арест на автомобиль и мотовездеход, принадлежащие Истомину, стоимостью 580 и 490 тыс. рублей соответственно», – сообщили в региональной прокуратуре.

Истомин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Дело направлено для рассмотрения по существу в Копейский городской суд.

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Теги: взятка, новости челябинска, новости копейска, вячеслав истомин, криминальные новости челябинской области
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