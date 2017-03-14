Вт, 14.03.2017, 12:23 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 11:34

Чиновница заставила заведующую детсадом устроить себя на работу в Златоусте


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) вынесен приговор бывшей чиновнице управления образования городского округа и заведующей детским садом, которые устроили хищение из госказны 140 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В суде установлено, что Елена Ивакина, возглавляя отдел дошкольного образования МУ Управление образования ЗГО, используя свое служебное положение, обратилась к заведующей детским садом Надежде Сибиряковой с просьбой трудоустроить ее к себе в учреждение.

«При этом Ивакина не намеревалась работать в детском саду, а рассчитывала лишь получать заработную плату. Сибирякова, находившаяся в подчинении Ивакиной, желая сохранить свое место работы и благосклонное отношение со стороны непосредственного руководства, согласилась. И благодаря такой схеме за два с половиной года – с октября 2011 по апрель 2014 – из казны было украдено около 140 тыс. рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

Обе женщины полностью признали вину, раскаялись в содеянном и возместили ущерб.

Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения и пособничестве соответственно. Обе выплатят штраф: Ивакина – в размере 120 тыс., Сибирякова – 100 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мошенничество, коррупция, новости златоуста, коррупция в челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:58
Челябинскому водителю год пришлось доказывать, что он не наркоман
сегодня, 11:45
В Челябинске осужден гонщик, сбивший насмерть пешехода
сегодня, 10:54
НУЖНА ПОМОЩЬ. Челябинский «айболит» Даллакян приютил покалеченных в Томске животных
сегодня, 10:42
Детсад в Челябинске выплатит 60 тыс. рублей за сломанную руку воспитанника
сегодня, 09:53
Осужден житель Сатки, заказавший шпионский жучок на AliExpress
сегодня, 08:37
18+ Челябинцу, утопившему труп с 70-ю ранениями, ужесточили наказание
вчера, 22:37
Квинтет вымогателей, терроризировавший службы такси, осужден на Урале
вчера, 21:15
Хет-трик Дастина Бойда не помог «Барысу» обыграть «Магнитку»
вчера, 20:05
За один вечер на сцене Челябинской филармонии выступят почти все ее солисты и коллективы
вчера, 17:16
Красивый VS задыхающийся: в интернете набирают популярность 2 новых ролика о Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость