Чиновница заставила заведующую детсадом устроить себя на работу в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) вынесен приговор бывшей чиновнице управления образования городского округа и заведующей детским садом, которые устроили хищение из госказны 140 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В суде установлено, что Елена Ивакина, возглавляя отдел дошкольного образования МУ Управление образования ЗГО, используя свое служебное положение, обратилась к заведующей детским садом Надежде Сибиряковой с просьбой трудоустроить ее к себе в учреждение.

«При этом Ивакина не намеревалась работать в детском саду, а рассчитывала лишь получать заработную плату. Сибирякова, находившаяся в подчинении Ивакиной, желая сохранить свое место работы и благосклонное отношение со стороны непосредственного руководства, согласилась. И благодаря такой схеме за два с половиной года – с октября 2011 по апрель 2014 – из казны было украдено около 140 тыс. рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

Обе женщины полностью признали вину, раскаялись в содеянном и возместили ущерб.

Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения и пособничестве соответственно. Обе выплатят штраф: Ивакина – в размере 120 тыс., Сибирякова – 100 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.