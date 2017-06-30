Чиновника осудят за падение футбольных ворот на ребенка в Троицке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Руководитель Центра по физической культуре, спорту и туризму администрации Троицка (Челябинская область) представнет перед судом за халатность – чиновника обвинили в падении футбольных ворот на шестилетнего мальчика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 5 июня 2016 года во дворе дома по улице Дерибаса. Футбольные ворота упали на ребенка, сломав бедренную кость. В результате здоровью мальчика был причинен тяжкий вред. Проверкой случая занялся Следственный комитет. Установлено, что ответственным за состояние ворот был руководитель МБУ «Центр по физической культуре, спорту и туризму администрации Троицка».

По версии следствия, обвиняемый в результате халатного отношения к исполнению своих служебных обязанностей допустил эксплуатацию футбольных ворот, не прошедших необходимую сертификацию. Также в нарушение требований ГОСТа у ворот отсутствовало противоопрокидывающее устройство.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Следователем внесено представление главе Троицка о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления», – рассказал официальный представитель СУ СРК по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, опасные футбольные ворота можно найти в Челябинской области повсеместно. Так, на днях аналогичная конструкция обрушилась на 14-летнего подростка в Карабаше, проломив мальчику голову.

А вот так выглядят футбольные ворота, расположенные за стадионом имени Елесиной в Центральном районе Челябинска.