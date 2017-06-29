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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 10:19

18+ Футбольные ворота проломили голову 14-летнему мальчику в Карабаше


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет начал проверку по факту получения тяжелой травмы 14-летним мальчиком во время игры в футбол в Карабаше (Челябинская область) – за жизнь ребенка с проломленным черепом борются врачи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в среду, 28 июня, вечером в одном из дворов, где играла компания подростков. Один из мальчиков повис на футбольных воротах, и конструкция упала на него, причинив открытую черепно-мозговую травму. Подросток доставлен в реанимацию. Находится в коме.

«По факту произошедшего начата доследственная проверка. Сотрудники управляющей компании заявляют, что ответственны только за жилой массив, но не за территорию возле дома», – рассказал руководитель СО по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области Павел Козорез.

Напомним, в апреле 2017 года порыв ветра опрокинул ворота на 13-летнего подростка на территории спортшколы в Кыштыме. Мальчик отделался переломом голени. А вот падение ворот на 8-летнего футболиста на челябинском стадионе «Центральный» в июне 2016 года закончилось трагедией.

Ольга Плеханова

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Теги: футбол, новости карабаша, ребенок пострадал, ворота
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