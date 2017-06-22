Челябинцы почтили память жертв ВОВ, сложив цифру 76 из горящих свечей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске состоялась акция «Свеча памяти», посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – горожане сложили из свечей цифру 76 в центре города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Акция состоялась вечером 21 июня около памятника танкистам-добровольцам. Для жителей города построили небольшую военную заставу с мотоциклом и небольшим орудием времен ВОВ.

Также все жалующие могли подержать в руках точные копии стрелкового оружия советских и немецких войск 70-летней давности. Горожане с удовольствием трогали увесистые пулеметы, автоматы и винтовки.

Кроме того, работала экспозиция, подготовленная поисковыми отрядами Челябинской области: на витринах были разложены находки, добытые ребятами во время экспедиций – обломки снарядов, гранат, оружия и другие «свидетели» войны.

Всем присутствующим – а около памятника собралась большая толпа – раздали свечи, который горожане дружно выстроили в форме цифры 76.

Напомним, День памяти и скорби отмечается ежегодно 22 июня в России, Беларуси в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны. В этот день немецкие, румынские и финские войска вторглись на территорию СССР.