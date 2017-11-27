Челябинцев заставляют переезжать из аварийных домов через суд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 2013 по 2017 годы в Челябинске расселили 27 аварийных домов, в которых проживали 354 семьи – об этом в понедельник, 27 ноября, в ходе аппаратного совещания сообщил председатель комитета по имуществу города Сергей Чигинцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Чиновник отметил, что сейчас город судится с 17 собственниками, которые отказываются покидать трущобы. Люди не согласны на переезд по ряду причин, как правило, из-за того, что им предлагается меньшее количество квадратных метров. Кроме того, некоторых жильцов просто-напросто не могут разыскать. Они имеют прописку в этих домах, но живут в других городах и странах, что тормозит программу расселения.

В ближайших планах мэрии – расселить еще восемь домов за счет городской казны. В частности, речь идет о таких адресах, как поселок Мясокомбинат, 6, Свердловский проспект, 15, Троицкий тракт, 42, Гидрострой, 11, Семеноводческая, 9 и Дегтярева, 26. На эти цели из бюджета города направят 50 млн рублей.

Какие цифры будут в следующем году, пока неизвестно. «Бюджет еще не принят, предстоят публичные слушания 7 декабря. Мы планируем продолжать эту программу и без федеральной части», – комментирует председатель городской Думы Станислав Мошаров.