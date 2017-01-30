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Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 12:41

Челябинцев приглашают на вечер знаменитого ансамбля Игоря Моисеева


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 31 января, в концертном зале имени Прокофьева продолжится всероссийский проект «Виртуальный концертный зал» – гости вечера увидят выступление старейшего и самого именитого танцевального коллектива страны – Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.

Имя Игоря Моисеева знакомо каждому – великому хореографу удалось создать уникальный танцевальный коллектив, который вывел фольклорное искусство на профессиональный уровень и получил международное признание. В «копилке» ансамбля – более 300 оригинальных танцевальных постановок, проникнутых духом народной культуры разных стран мира.

Но программа «моисеевцев» не только народные танцы в авторской хореографии, это и сюжетные танцевальные номера, хореографические миниатюры, современные одноактные балеты. Именно их увидят гости Виртуального зала Челябинской филармонии. Ансамбль исполнит динамичный колоритный балет М. Мусоргского «Ночь на Лысой горе», созданный композитором на основе произведений Гоголя, и балет «Вечер в таверне» на музыку аргентинских композиторов.

Виртуальный зал – это видеотрансляции выступлений звезд академической музыки, танца и художественного слова в залы региональных филармоний, максимально приближенные к эффекту живого концерта. Проект спонсирует министерство культуры РФ. Вход на трансляции – всегда свободный.

Оставить заявку на посещение и узнать подробности о просмотре программ можно по телефону 263-75-57. Начало концерта – в 18.00.

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Теги: концерт, филармония, афиша, новости челябинска
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