Челябинца, украсившего свой дом нацистской вывеской, вызвали в прокуратуру

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель поселка Западный (Сосновский район, Челябинская область) убрал вывеску нацистского концлагеря с фасада своего частного дома после беседы с сотрудниками прокуратуры – мужчина пояснил, что не считает надпись экстремистской, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прокуратура Сосновского района обратила внимание на сообщения СМИ о доме с вывеской Arbeit macht frei (в переводе с нем. «Труд освобождает») в поселке Западный. Надзорное ведомство усмотрело здесь нарушения требований статей 1, 5 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Указанная фраза использовалась в качестве лозунга во времена Второй Мировой войны. Слоган вывешивали на входе многих концлагерей по приказу генерала войск СС Теодора Эйке, руководившего системой мест размещения военнопленных и заложников Германии.

«Опрошенный в прокуратуре района собственник указанного жилого дома пояснил, что купил металлическую вывеску в 2016 году. В своем домовладении он разместил ее для увековечивания памяти погибших во время Второй Мировой войны. Свои действия он не связывал с демонстрацией экстремистской символики и атрибутики. Указанную вывеску с фасада жилого дома собственник помещения убрал 22 июня. Обязался не допускать подобных нарушений в будущем», – рассказала помощник прокурора Сосновского района Светлана Пудова.

По результатам проверки прокурором района хозяину дома, на котором была размещена вывеска, объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Фото «Подслушано Копейск» и Вести.ру