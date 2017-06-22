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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 10:36

СКАНДАЛ. Челябинец украсил свой дом вывеской из нацистского концлагеря


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Нацистская вывеска, украшающая частный дом в поселке Западный (Челябинская область), стала объектом пристального внимания общественности – пользователи соцсетей сочли декор неэтичным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фото дома с вывеской «Arbeit macht frei» (в переводе с нем. «Труд освобождает») появилась в группе «Подслушано Копейск». Комментаторы заметили, что аналогичная фраза в таком же оформлении висела на входе в фашисткий концлагерь Освенцим, и возмутились кощунством хозяина. По мнению пользователей соцсетей, вывешивать на всеобщее обозрение подобные лозунги неэтично, так как в нацистских лагерях погибли тысячи наших предков.

Между тем, нашлись и горожане, не увидевшие в декоре ничего предосудительного. «Может, он просто не хочет быть рабом ипотеки и трудится ради свободы?» – предположила одна из комментаторов.

Примечательно, что аналогичную пятиметровую вывеску в 2009 году похитили с ворот Освенцима. Польская полиция арестовала пятерых человек, причастных к краже. Преступники распилили надпись на три части, чтобы отправить заказчику-нацисту в Швецию. Все, в том числе организатор, осуждены к реальным срокам. Вывеску вернули в музей, организованный на территории бывшего концлагеря.

Фото «Подслушано Копейск» и Вести.ру

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Теги: нацизм, фашизм, новости челябинска, день памяти и скорби, освенцим
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