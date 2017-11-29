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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 14:58

Челябинца, спасшего провалившего под лед рыбака на Еловом, представят к награде


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска вытащил из полыньи рыбака, который провалился, пытаясь спасти любителя кататься на коньках, – настоящая драма разыгралась на озере Еловое (Чебаркульский район, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 27 ноября днем, когда на лед озера Еловое вышел одинокий любитель покататься на коньках. Мужчине удались лишь несколько виражей, затем непрочная поверхность под ним треснула, и он оказался в воде. В панике фигурист стал звать на помощь. Его крики услышали двое рыбаков, находившихся неподалеку. Один из них пошел навстречу тонущему, но также провалился. Его друг не решился ему помочь.

Тем временем утопающий фигурист взял себя в руки и смог самостоятельно выбраться из полыньи. Помогать кому-либо еще он не спешил. А вот рыбаку пришлось тяжело, «спасателя» тянула вглубь одежда.

По счастливому стечению обстоятельств по берегу гулял 57-летний житель Челябинска Георгий Заворухин. Увидев происходящее, он мгновенно оценил обстановку, нашел деревянную доску, палку и ринулся спасать утопающего. Двигаясь сначала на ногах, а по мере приближения к полынье по-пластунски, Георгий просунул доску под утопающего, а с помощью палки вытащил ноги мужчины из воды. Затем мужчина схватил рыбака за одежду и потащил от места провала.

Когда оба добрались до берега, спаситель принял меры для того, чтобы согреть пострадавшего, дождался сотрудников пожарно-спасательного подразделения, скорой медицинской помощи и передал мужчину специалистам для оказания квалифицированной помощи.

Двое полицейских погибли, спасая утопающих на Аргазях

«Вот так, желая помочь, человек сам оказался в бедственном положении. Хорошо, что на этот раз история закончилась благополучно. Важный урок, который должен вынести каждый из этой ситуации: ваша безопасность в ваших руках. Подобные "провокации" (а катание на коньках на тонком льду по-другому назвать сложно) могут стоить жизни и утопающему, и его спасителю. Невозможно предугадать, окажется ли рядом человек, готовый рискнуть и прийти на помощь», – говорится в сообщении МЧС.

Георгия Заворухина, чьи самоотверженные и решительные действия помогли спасти жизнь человека, будут рекомендовать к награде МЧС России.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области

Теги: тонкий лед, новости чебаркуля, героизм, еловое
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