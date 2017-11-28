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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 08:30

Два рыбака провалились под лед на озере Еловое


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два рыбака провалились под лед озера Еловое (Чебаркульский район, Челябинская область) – мужчинам не потребовалась помощь спасателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, днем в 200 метрах от берега озера Еловое. В дежурную часть спасательной службы поступило сообщение, что два рыбака провалились под лед около гостиничного комплекса.

«Сначала в воду упал один рыбак, второй, который находился рядом, побежал ему на помощь, но тоже ушел под лед», – рассказал журналистам газеты «Южноуралец» директор чебаркульской спасательной службы Анатолий Тарасов.

Известно, что оба мужчины смогли сами выбраться из полыньи до приезда спасателей. Помощь медиков им также не потребовалась.
 

Теги: новости чебаркуля, еловое, под лед, провалились
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