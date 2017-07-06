ВНИМАНИЕ. Челябинскую область ждет новый виток ухудшения погоды

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральское МЧС вновь предупреждает об ухудшении погоды – ее в Челябинской области по-прежнему определяют циклоны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского ЦГМС, ночью и днем в пятницу, 7 июля, на территории региона местами ожидаются грозы, отдельные порывы ветра 15-20 м/с; ночью на крайнем западе пройдут сильные дожди.

В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС напоминает о правилах безопасного поведения во время непогоды: следует обходить рекламные щиты, шаткие строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска – мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

При получении информации о выпадении обильных осадков следует воздержаться от поездок на автотранспорте. Если ливень застал на улице, не надо спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения – лучше укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Телефоны экстренных служб: 101, 102, 103, 104.