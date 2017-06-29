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Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 17:20

ВНИМАНИЕ. Челябинской области опять прогнозируют грозы и град – экстренное предупреждение


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экстренное предупреждение из-за гроз и шквалистого усиления ветра объявлено в Челябинской области в четверг, 29 июня, вечером передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского Гидрометцентра, в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах с порывами до 20-25 м/с.

ЧТО ДЕЛАТЬ, если начнется ураган

В МЧС напоминают, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

Напомним, в пятницу, 30 июня, ожидается похолодание: в Свердловской области днем до 14-19 градусов, в Пермском крае – до 12-17, в Челябинской области – до 19-24, в Курганской области – до 20-25. 

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Теги: прогноз погоды, штормовое предупреждение, погода в челябинске, грозы
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