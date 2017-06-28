Серия циклонов продолжает заливать Урал дождями

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Серия циклонов, которая проходит по северу Уральского федерального округа с запада на восток, оказывает влияние и на южные регионы Урала, в том числе на Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Росгидрометцентр.

На юге Уральского федерального округа 29 и 30 июня будут продолжаться дожди: в Свердловской области и Пермском крае 29 июня с грозами и ветром с порывами до 16 м/с. На Южном Урале в отдельных районах ожидаются грозы, град, усиление ветра при грозах до 16-21 м/с.

В пятницу, 30 июня, ожидается похолодание: в Свердловской области днем до 14-19 градусов, в Пермском крае – до 12-17, в Челябинской области – до 19-24, в Курганской области – до 20-25.



Добавим, в южной половине Челябинской области и местами в северной 29 июня сохраняется высокая пожарная опасность.