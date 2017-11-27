18+ Челябинского расчленителя «Жанну» приговорили к обязательным работам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец, называющий себя Жанной, признан виновным в надругательстве над телом умершей матери и мошенничестве – суд отправил горожанина на обязательные работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дело в отношении 55-летнего жителя Челябинска, расчленившего свою престарелую мать, было рассмотрено мировым судьей без проведения разбирательства. Горожанин, всю жизнь проходивший в женской одежде, полностью признал свою вину в двух преступлениях, а именно, надругательстве над телом умершей и мошенничестве.

Следствием установлено, что мужчина не убивал свою мать, она умерла своей смертью. Однако сообщать о скоропостижном уходе родственницы из жизни челябинец никому не стал, чтобы пользоваться ее банковской картой, куда ежемесячно перечислялась пенсия. Вместо того, чтобы похоронить маму, безработный горожанин топором расчленил ее труп. Туловище закопал на дачном участке, а оставшиеся фрагменты хотел спрятать в другом месте, но не донес. Мешок с головой и конечностями ему пришлось бросить на улице, когда его спугнул неравнодушный таксист.

Следуя описаниям очевидцев, правоохранители искали преступника в куртке и трико, однако нашли даму в юбке и на каблуках. Обвиняемый, который физиологически и по паспорту является мужчиной, пояснил, что «чувствует себя Жанной». В женской одежде он пришел в суд, когда ему избирали меру пресечения. При этом журналистам горожанин сразу заявил, что мать не убивал, никогда с ней не ссорился и вообще поддерживал с ней теплые отношения. Психиатрическая экспертиза хоть и выявила у челябинца некоторые отклонения, признала его вменяемым. Дело довел до суда СО по Курчатовскому району СУ СКР по региону.

Суд назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Ольга Плеханова