Челябинский зоопарк выразит почтение и любовь диким кошкам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский зоопарк готовится встретить международный День кошек – сотрудники выразят пушистым питомцам свои почтение и любовь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Всего семейство кошачьих насчитывает 37 видов, из которых в Челябинском зоопарке содержится 16 – пумы, леопарды, оцелот, дальневосточные коты, гепард, амурские тигры, барс, африканские львы, рысь.

По программе размножения редких видов животных из новосибирского зоопарка в челябинский приехала самка амурского тигра по кличке Лаффи. Сейчас ей три года, а ее другу, тигру Матису, семь.

Также по программе размножения из Зеленогорска к своей подруге Лизе вернулся дальневосточный леопард Филипп. Отметим, что дальневосточные леопарды принадлежат к исчезающим видам животных. Их популяция на территории России проживает в заповеднике «Кедровая падь». Общее количество дальневосточных леопардов составляет 28 особей.

Еще одним редким представителем семейства кошачьих является молодой барс по кличке Ермак, которому в апреле исполнится три года. Ермака привезли в зоопарк в 2014 году.

День кошек в Челябинском зоопарке состоится 1 марта.

Фото Челябинского зоопарка