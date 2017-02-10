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Агентство новостей Доступ 1 10 февраля 2017 года, 12:00

Лучшую «Пушистую парочку» выбрали в Челябинском зоопарке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинском зоопарке подвели итоги голосования на лучшую «Пушистую парочку» – конкурс был приурочен к грядущему Дню всех влюбленных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Всего в голосовании приняли 12 пар животных: амурские тигры, львы, пумы, гималайские медведи, кинкажу, белые медведи, шимпанзе, пятнистые олени, зебры, тамарины, игрунки и верблюды.

«Мы подготовили буклеты, с описанием и фотографиями наших питомцев. Посетители очень активно голосовали, поэтому участники шли буквально ноздря в ноздрю. Разница между победителями составляет несколько голосов», – рассказала кульорганизатор МБУК «Зоопарк» Елена Чудакова.

Первое место челябинцы отдали амурским тиграм Матису и Лаффи. Примечательно, что эти животные пока друг с другом даже не знакомы – это пара на перспективу, говорят в зоопарке. «Молодая тигрица Лаффи прибыла по спецпрограмме на Южный Урал из Новосибирского зоопарка, чтобы стать подругой Матиса, выходца из дальневосточного питомника. Из пока еще не знакомили, они живут через вольер друг от друга», – рассказала Елена Чудакова.

Второе место по итогам голосования заняли львы Ричард и Виктория. Эта пара вместе уже 15 лет. На третьем – пумы Лео-Мартин и Анжелика, которые также давно вместе. В 2016 году они уже третий раз стали родителями – один из пумят до сих пор остается с мамой.

Добавим, все хищники-«призеры» получат заслуженную награду в День всех влюбленных – сотрудники зоопарка подготовят для них несколько килограммов мясных «вкусняшек».

Фото Челябинского зоопарка

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Теги: зоопарк, день святого валентина, челябинский зоопарк, новости челябинска, день влюбленных
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