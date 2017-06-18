Челябинский следователь СКР, пытавшийся обратиться к Путину, арестован в Карелии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд принял решение об аресте следователя СКР, собиравшегося обратиться к президенту Владимиру Путину по «Прямой линии» и задержанного за несколько минут до ее начала, – под стражей он пробудет не менее двух месяцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным сайта «Столица на Онего», следователю СКР вменяют три статьи Уголовного кодекса РФ – 292 (служебный подлог), 301 (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей) и 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).

Известно, что все дела имеют отношения к работе обвиняемого в Челябинске, где он трудился около трех лет перед тем, как стать замом руководителя одного из следственных отделов в Карелии.

Напомним, привлечением к уголовной ответственности следователя СКР занимаются сотрудники Четвертого следственного управления ГУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). По их поручению мужчина был задержан сотрудниками ФСБ за несколько минут до начала «Прямой линии» с президентом, во время которой следователь намеревался обратиться к главе государства и руководителю СКР Александру Бастрыкину.

В сети появился рапорт, подписанный задержанным, который так и не попал на стол к главе СКР. В нем старший лейтенант юстиции просит Бастрыкина о личном приеме и частично раскрывает скандальную информацию.

