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Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 14:05

СКАНДАЛ. Следователь СКР из Челябинска задержан за несколько минут до начала «Прямой линии» с Путиным


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователь СК, три года работавший в Челябинске, задержан в Карелии за несколько минут до начала «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, к которому он намеревался обратиться со скандальной информацией, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 15 июня, замруководителя одного из следственных отделов СУ СКР по Республике Карелия был задержан сотрудниками ФСБ по поручению Четвертого следственного управления ГУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). В отношении него возбудили уголовное дело. Произошло это за несколько минут до начала «Прямой линии» с президентом, во время которой следователь намеревался обратиться к главе государства и руководителю СКР Александру Бастрыкину.

В сети появился рапорт, подписанный задержанным, который так и не попал на стол к главе ведомства.

В управлениях СКР по Челябинской области и УрФО информацией о данном случае не располагают.  Агентство новостей «Доступ» направило запрос официального комментария на имя руководителя отдела взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светланы Петренко. На момент публикации ответ не получен. 

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Теги: владимир путин, следователь, александр бастрыкин, прямая линия
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