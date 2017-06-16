СКАНДАЛ. Следователь СКР из Челябинска задержан за несколько минут до начала «Прямой линии» с Путиным

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователь СК, три года работавший в Челябинске, задержан в Карелии за несколько минут до начала «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, к которому он намеревался обратиться со скандальной информацией, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 15 июня, замруководителя одного из следственных отделов СУ СКР по Республике Карелия был задержан сотрудниками ФСБ по поручению Четвертого следственного управления ГУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). В отношении него возбудили уголовное дело. Произошло это за несколько минут до начала «Прямой линии» с президентом, во время которой следователь намеревался обратиться к главе государства и руководителю СКР Александру Бастрыкину.

В сети появился рапорт, подписанный задержанным, который так и не попал на стол к главе ведомства.

В управлениях СКР по Челябинской области и УрФО информацией о данном случае не располагают. Агентство новостей «Доступ» направило запрос официального комментария на имя руководителя отдела взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светланы Петренко. На момент публикации ответ не получен.