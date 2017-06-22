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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 16:09

ПРЕЦЕДЕНТ. Челябинский колясочник отсудил право установить пандус за свой счет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд встал на сторону инвалида из Челябинска, которому жильцы многоквартирного дома не давали установить пандус и подъемник на крыльцо, – о своей борьбе за безбарьерную среду на Втором открытом форуме прокуратуры Челябинской области рассказал сам колясочник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинец Дмитрий Степанов переехал в один из домов на улице Пушкина. В квартиру на шестом этаже он мог спокойно попадать при помощи лифта, а вот с крыльцом возникли сложности, поэтому мужчина решил за свой счет установить пандус и подъемник. Коммунальщики не возражали, зато соседи встретили его действия в штыки.

«Собранием жильцов они запретили мне оборудовать подъезд. Люди не разобрались и подумали, что у меня дома будет офис, что инвалиды будут постоянно использовать подъемник и занимать парковку. Донести до них, что именно мне нужно, я не мог никак. Обратился в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства прошли по квартирам, но люди все равно были против. Пришлось обращаться в суд», – рассказывает Дмитрий Степанов.

В суд с иском к совету дома обратился прокурор Центрального района, потребовав не чинить препятствий в установке пандуса и подъемника. Орган власти встал на сторону инвалида, но разбирательство длилось около полугода.

«В итоге пандус и подъемник я установил. Соседям не мешаю. Негативных последствий нет. Люди со мной здороваются», – пояснил Дмитрий.

Он также добавил, что в Челябинске есть инвалиды, столкнувшиеся с аналогичными препятствиями со стороны жителей многоквартирных домов. Зампрокурора региона Андрей Оборок попросил составить список таких колясочников, чтобы прокуроры районов также могли вступиться за них в суде. 

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Теги: инвалиды, новости челябинска, доступная среда, колясочник
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