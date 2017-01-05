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Агентство новостей Доступ 1 5 января 2017 года, 17:15

Челябинский «Трактор» отметит 70-летие серией стилизованных матчей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» отметит свое 70-летие серией стилизованных игр − семь домашних матчей января и февраля будут посвящены семи эпохам истории клуба и имитированы под главные сюжеты советской и мировой культуры, соответствующих десятилетий, начиная с 40-х и 50-х годов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

«Трактор» начнет празднование года своего семидесятилетия матчем с нижегородским «Торпедо» 10 января. Вместе с болельщиками «Трактор» вспомнит, как образовался и развивался клуб, окунется в атмосферу и быт разного времени, ведь хоккей в Челябинске – не просто спорт, это жизнь, культура нескольких поколений.

Первая домашняя игра «Трактора» в новом году будет посвящена 40-м и 50-м годам, времени основания клуба. «Среднестатистический советский гражданин того периода – воплощение строгого пролетария, при этом все больше и больше подверженного влиянию западной культуры. Страна, восстанавливающаяся от тяжелейшей войны, тянулась к жизни, и именно тогда в обществе – особенно среди молодежи – начали появляться свежие веяния», − пояснили в пресс-службе клуба.

В Челябинске одним из ярких представителей нового поколения был знатный хоккейный стиляга Анатолий Ольков. Нападающий «Трактора» всегда стремился одеваться со вкусом, ходил в бобриковом пальто с накладными карманами, в фуражке из ткани «букле» с резиновым козырьком и в галстуке с узлом «так-сяк». Его прическа «канадка» произвела настоящий фурор среди болельщиков, а у искусного дяди Бори из чэтэзовской парикмахерской отбоя не было от желающих носить заокеанскую стрижку.

Вспоминая то время, болельщики «черно-белых» и гости из Нижнего Новгорода возьмут курс на «мирное существование», примут участие в конкурсе творчества «За мир и дружбу», восстановлении колхозов и освоении целинных земель, внесут свой весомый вклад в возделывание кукурузы, оденут шузы, джакетки, манюшки, будут тусовать и стилять.

Дата и соперник старта ретро-серии выбраны неслучайно: именно матчи с горьковским «Торпедо» были первыми в истории «Трактора», 1 и 3 января 1948 года команды сыграли два матча в Челябинске, на открытом катке «Дзержинец». В обоих поединках победили хозяева (11:2 и 7:4).

Ровно 40 лет назад, 15 января 1977 года «Трактор», уверенно приближавшийся к своим первым в истории медалям, принимал действующего чемпиона страны «Спартак» и нокаутировал красно-белых (6:1).

Почти 55 лет назад «Трактор» впервые в своей истории обыграл могучий ЦСКА, 7 февраля 1962 года в Челябинске команда Сергея Захватов, проигрывая 0:3 после первого периода, во втором и третьем перевернула ход матча и одержала сверхволевую победу (5:4).

Напомним, сегодня, 5 января, «Трактор» сыграет против «Лады» на выезде.

Фото пресс-службы ХК «Трактор»

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Теги: хк трактор, юбилей, новости челябинска, история
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