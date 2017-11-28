Челябинский «Трактор» в серии буллитов одолел рижское «Динамо»
Челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл рижкое «Динамо» – встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В составе команды хозяев результативными бросками отметились Иван Вишневский (12:03) и Ник Бэйлен (65:00, ПБ), у гостей гол на свой счет записал Лаурис Дарзиньш (35:26, 5x4).
В следующем матче 30 ноября «Трактор» сыграет с «Торпедо» (Нижний Новгород).