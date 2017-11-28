Вт, 28.11.2017, 23:06 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 21:47

Челябинский «Трактор» в серии буллитов одолел рижское «Динамо»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл рижкое «Динамо» – встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В составе команды хозяев результативными бросками отметились Иван Вишневский (12:03) и Ник Бэйлен (65:00, ПБ), у гостей гол на свой счет записал Лаурис Дарзиньш (35:26, 5x4).

В следующем матче 30 ноября «Трактор» сыграет с «Торпедо» (Нижний Новгород).

Теги: хк трактор, кхл, хоккей, хк динамо, новости челябинска, новости спорта, рига
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 580
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 21:24
Магнитогорский «Металлург» уступил череповецкой «Северстали»
сегодня, 17:35
ВАЖНО. Южноуральцев предупредили о сроках завершения дачной амнистии
сегодня, 17:17
Совладельцы «Гринфлайта» не смогли обжаловать арест 136 объектов недвижимости
сегодня, 17:12
Специалисты «Челябэнерго» внедряют систему «умных счетчиков» в Троицком районе
сегодня, 17:06
Школьник из Верхнего Уфалея получит награду МЧС за спасение тонущего мальчика
сегодня, 16:58
В Челябинской области осудили женщину, которая жестоко издевалась над своей матерью
сегодня, 16:54
Дубровский поручил оценить ресурсы к подготовке саммитов ШОС и БРИКС
сегодня, 16:15
ВНИМАНИЕ. Предупреждение о смоге в Челябинске продлено до вечера 29 ноября
сегодня, 15:57
Челябинка не смогла отсудить 10 млн за подмену детей в роддоме
сегодня, 15:37
В духе Агаты Кристи: в челябинском Камерном театре будут искать убийцу
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость