ВАЖНО. Росатом позвал журналистов и блогеров в «рутений-тур»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Госкорпорация «Росатом» после публикаций о «выбросе» рутения-106 на Южном Урале пригласила журналистов и блогеров в тур по местам «боевой славы» Ru-106 – атомщики готовы показать производство ПО «Маяк» (ЗАТО Озерск, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщение о пресс-туре появилось в официальных сообществах Росатома в соцсетях. «Разберем рутений на изотопы! Вы журналист, блогер? Слышали про "рутениевые облака и дожди"? Интересно, откуда все началось? Росатом начинает тотальный ликбез и приглашает вас в поездку по местам "боевой славы" Ru-106. В рамках пресс-тура у вас есть возможность посетить производство ПО "Маяк" в закрытом городе Озерск, которое, по мнению зарубежных журналистов, и стало "колыбелью" рутения», – говорится в сообщении.

Организаторы тура обещают рассказать все об изотопе и способах его обнаружения, а также о том, можно ли потрогать и понюхать рутений.

Напомним, Росгидромет сообщал о превышении с 25 сентября по 1 октября содержания радиоизотопа рутения в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный. Содержание рутения в пробах с этих постов составляло 76,1 тыс. и 52,3 тыс. микробеккерелей на кубометр, что превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, а также соответствовало уровню «экстремально высокое загрязнение».

При этом Ростехнадзор не нашел нарушений в работе ПО «Маяк», которое, по информации СМИ, могло быть причастно к выбросу изотопа. Пресс-служба предприятия 21 ноября заявила, что производственное объединение не является источником повышенного содержания рутения-106 в атмосфере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией об авариях, которые могли бы спровоцировать выброс изотопа.

Пресс-тур состоится после формирования списка участников, сбора их данных и получения разрешения на въезд в Озерск. Росатом готов обеспечить переезд и проживание. Заявки принимаются на электронный адрес oigkondranenkov@rosatom.ru.