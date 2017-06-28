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Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 16:45

Челябинские «Бесы» получили приз международного фестиваля «У Троицы»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Спектакль Нового художественного театра Челябинска получил приз международного фестиваля «У Троицы» – награду присудили «за глубокое сценическое воплощение романа Достоевского», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-секретаря министра культуры Челябинской области Викторию Олиферчук.

Спектакль «Бесы. Сценические опыты. Часть III» был представлен в рамках IV Международного театрального фестиваля «У Троицы», который завершился 24 июня в Сергиевом посаде. Участниками форума стали 19 театров из Израиля, Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска, Луганска, Вологды, Архангельска и других городов России.

«Члены жюри и зрители позже высказывали пожелание, что нужно было показывать все три части, но в таком случае показ мог затянуться на семь часов. Наверное, придется приехать еще раз, чтобы представить первые части», – прокомментировал худрук НХТ Евгений Гельфонд.

Сразу с фестиваля челябинцы отправились на гастроли в Вологду, где также показали третью часть «Бесов» и провели мастер-классы по актерскому мастерству.

«С Камерным театром Вологды у нас давние дружеские связи, ребята являются постоянными участниками нашего фестиваля "CHELоВЕК ТЕАТРА". Теперь мы решили принять их приглашение», – говорит Гельфонд.

Несмотря на летнее время, зал был полон, на спектакле побывали замглавы и другие представители городской администрации.

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Теги: новости челябинска, нхт, театры челябинска
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