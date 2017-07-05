Прокуратура не нашла «доступной среды» в бассейнах и спортзалах Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Челябинска проверила спортивные объекты, которые, как сообщалось ранее, оказались недоступными для инвалидов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Обследование подтвердило, что не позаботились о гостях с ограниченными возможностями здоровья собственники дворцов спорта «Торпедо», «Надежда», «ЧЭМК», спортивных комплексов «Сигнал», «Металлург», бассейнов «Юбилейный», «Строитель» и «Ариант», в связи с чем прокурорами внесено восемь представлений, в суды направлено два исковых заявления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, получены необходимые согласования.

Отдельными руководителями спортивных сооружений уже приняты конкретные меры по обеспечению доступности для инвалидов: выделены места для парковки автомобилей, входные группы оборудованы пандусами, заключены договоры на приобретение специальных подъемников и обустройство зданий приспособлениями для беспрепятственного доступа.

Напомним, весной 2017 года представители челябинского штаба ОНФ лично убедились, что программа «Доступная среда» в городе фактически не реализуется: инвалидам-колясочникам не продают билеты в бассейн, хамят, отвечают на повышенных тонах и даже не пускают во врачебно-физкультурный диспансер.