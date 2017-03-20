Челябинская область завоевала 13 призовых мест на всероссийском «РобоФесте»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Команды Челябинской области завоевали 13 призовых мест на всероссийском «РобоФесте» – масштабные соревнования проходили в Москве с 15 по 17 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики региона.

В этом году «РобоФест» собрал рекордное количество участников – около 5 тыс. школьников и студентов из 65 регионов России, Казахстана и Беларуси. Участники соревновались в 22 дисциплинах.

В сборную Челябинской области вошли команды из 10 муниципалитетов – Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Снежинска, Верхнего Уфалея, Озерска, Копейска, Еткульского, Саткинского и Чебаркульского районов. Всего в соревнованиях регион представляли 83 ребенка, 32 тренера и шесть членов судейской коллегии.

Впервые на фестивале была представлена новая категория – «РобоКарусель». Все шесть команд Челябинской области успешно сыграли на поле и вышли во второй тур. 17 марта школьники отправились в МГУ, где приняли участие в олимпиаде по физике. Ее победители получат льготы при поступлении в вуз. Результаты теоретического этапа будут объявлены позже.

Два первых и три вторых места завоевали челябинцы в категории «Инженерный проект». Например, ребята из ДПиШ имени Крупской предложили уникальный способ очистки силосов. Идея пришла к ним во время экскурсии, когда они проезжали мимо предприятия «Союзпищепром». Лучшим был признан и проект лицея № 31 – автоматизированная установка плазменной резки. Это устройство оценила лично вице-премьер Ольга Голодец.

«С помощью такой установки можно резать металл толщиной 8 миллиметров и делать сварку. В аппарате достигается температура 6 тыс. градусов – это температура образования плазмы. Такая же температура – на поверхности Солнца», – рассказал десятиклассник Тимофей Скрынник.

Второе место в категории FLL завоевала команда из Миасса. «До первого места нам не хватило буквально двух секунд. Они стали решающими. Сложность оказалась в том, что тренировки были на одних полях, робот там проезжал на нужной скорости, а игра шла на других», – сообщил тренер Иван Россомахин.

Несколько призовых мест заняли южноуральские команды в категории Junior FLL. Они представляли лего-проекты, посвященные взаимодействию животных. Еще четыре призовых места команды привезли с соревнований «ИКаРенок» и «ИКаР».

Фото пресс-службы Управления молодежной политики Челябинской области