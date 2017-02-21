Челябинская область за 2016 год потеряла 4 позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По итогам 2016 года Челябинская область потеряла четыре позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Рейтинг подготовлен медиагруппой МИА «Россия сегодня» к Международному инвестиционному форуму в Сочи, который состоится 26-28 февраля.

Как следует из сообщения, по итогам 2016 года рейтинговый балл Челябинской области составил 50,68 – с этим показателем регион опустился с 15 места в 2015 году на 19-е. Падение качества жизни населения отмечено также в соседней Свердловской области (балл – 54,47, 12-е место, годом ранее – 10-е), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра (балл – 57,82, 8-е место, минус одна позиция), рост зафиксирован в Тюменской области (балл – 55,13, 10-е место, в 2015 – 11-е).

«Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, ХМАО – Югра, Липецкая и Тюменская области», – говорится в сообщении рейтингового агентства.

В замыкающей рейтинг десятке регионов также не произошло существенных перемен. Девять из десяти регионов входили в последнюю десятку и в рейтинге-2015. Места распределились так: замыкает список Республика Тува, за ней идет Ингушетия, затем Калмыкия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Забайкалье, Карачаево-Черкессия, Курганская область, Чукотка и Бурятия.

В число регионов, наиболее существенно снизивших позиции в рейтинге, также входят Кабардино-Балкария (–9), Оренбургская область (–8), Республика Марий Эл (–8), Новосибирская область (–6), Удмуртская республика (–6).

Рейтинг регионов по качеству жизни строился на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. При составлении рейтинга были отобраны 72 показателя, которые объединены в 11 групп, характеризующих все основные аспекты условий проживания в регионе – от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий в регионе проживания. Источники информации для составления рейтинга: Росстат, Минздрав, Минфин, ЦБ, сайты региональных органов власти и др.