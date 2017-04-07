18+ Челябинка, зарезавшая подругу из ревности, получила 6 лет колонии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска получила срок в колонии за убийство подруги, которая, по ее мнению, кокетничала с ее гражданским супругом, – пока мужчина спал, женщины вступили в драку с ножом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ»

Преступление было совершено 22 декабря 2016 года в квартире, куда пара пустила пожить бездомную подругу хозяйки. Пока мужчина спал, женщины выпивали. Челябинка, приревновавшая подругу к сожителю, стала высказывать ей претензии за знаки внимания, которые «приживалка» якобы оказывала ее кавалеру. В итоге дамы рассорились. Гостья схватила нож и воткнула его хозяйке в бедро. Та отобрала у противницы холодное оружие и стала наносить ответные удары в район шеи.

Потерпевшая получила не менее 15 ударов, у нее оказались пробиты легкое, артерия и позвоночник, от чего она скончалась. Хозяйка вызвала скорую, но было уже поздно. Следователи собрали достаточно доказательств ее причастности к убийству (часть 1 статьи 105 УК РФ). Суд признал женщину виновной.

«При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, а также противоправное провоцирующее поведение потерпевшей. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено», – рассказали в Калининском райсуде.

Женщине назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.