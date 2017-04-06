18+ Челябинку осудят за убийство подруги, которую она приревновала к сожителю

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска предстанет перед судом за убийство подруги, скончавшейся после 15 ножевых ранений, – женщины не поделили мужчину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 22 декабря 2016 года в квартире, куда пара пустила пожить бездомную подругу хозяйки. Пока мужчина спал, женщины выпивали. Челябинка, приревновавшая подругу к сожителю, стала высказывать ей претензии за знаки внимания, которая «приживалка» якобы оказывала ее кавалеру. В итоге дамы рассорились. Гостья схватила нож и воткнула его хозяйке в бедро. Та отобрала у противницы холодное оружие и стала наносить ответные удары в район шеи.

«Потерпевшая получила ранения легкого, артерии и травму позвоночника, после чего скончалась. Всего ей было причинено не менее 15 ударов ножом. Женщина вину свою признала. Ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство"», – рассказал старший следователь СО по Калининскому району Челябинска СУ СКР по региону Виталий Чухарев.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу. Ранее 43-летняя женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

Ольга Плеханова