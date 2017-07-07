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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 12:42

18+ Челябинка, всадившая нож в полицейского 8 марта, предстанет перед судом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дело в отношении 20-летней челябинки, феерично отметившей 8 марта, передано в суд – девушка за вечер успела разругаться с парнем, втянуть его в разборки с водителем маршрутки, а потом защитить с ножом в руках от сотрудников полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, события начали разворачиваться на остановке «Каширинский рынок», где 20-летняя челябинка поссорилась со своим бойфрендом. Молодые люди ругались на глазах у прохожих. В итоге парень настолько рассердил пассию, что та запустила в него бутылкой, но промазала. «Снаряд» угодил в маршрутку, разбив стекло и чудом не ранив пассажиров. Когда рассерженный водитель вышел, чтобы разобраться, девушка убежала. Ее молодой человек вступил с маршрутчиком в спор, заявив, что не знает хулиганку и не намерен отвечать за ее действия. Опасаясь, что дело может закончиться дракой, очевидцы вызвали полицию.

Узнав, что на место едет наряд, челябинец направился домой, где его уже поджидала возлюбленная. Парень закрыл двери квартиры перед носом полицейских, которые успели его нагнать. Чтобы разобраться в происходящем, сотрудники ППС стали требовать, чтобы молодой человек вышел. Осознав, что разговора со стражами порядка не избежать, парень выскочил в подъезд и закричал: «Помогите! Убивают!» – услышав крики молодого человека о помощи, девушка схватила нож, выбежала в подъезд и нанесла удар полицейскому ножом в спину, причинив ему колото-резаное ранение.

«Девушка была задержана, а затем арестована. Установлено, что здоровью полицейского причинен тяжкий вред. Челябинке предъявлено окончательное обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ – "Применение насилия в отношении представителя власти, опасное для жизни и здоровья". Вину она признала частично, заявив, что не знала, что перед ней сотрудник полиции, хоть он и был в форме», – рассказал руководитель СО по Калининскому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области Юрий Кадиков.

Известно, что ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за грабеж. Психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой. Расследование завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Челябинке грозит до 10 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова

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Теги: 8 марта, насилие над сотрудником полиции, новости челябинска, криминальные новости челябинской области
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