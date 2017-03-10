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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 10 марта 2017 года, 10:39

18+ Челябинка всадила нож в спину полицейскому, пришедшему за ее парнем 8 марта


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Празднование 8 Марта закончилось уголовным делом для 20-летней жительницы Челябинска, которая за вечер успела разругаться с парнем, втянуть его в разборки с водителем маршрутки, а потом защитить с ножом в руках от сотрудников полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

События начали разворачиваться на остановке «Каширинский рынок», где 20-летняя челябинка поссорилась со своим бойфрендом. Молодые люди ругались на глазах у прохожих. В итоге парень настолько рассердил пассию, что та запустила в него бутылкой, но промазала. «Снаряд» угодил в маршрутку, разбив стекло и чудом не ранив пассажиров. Когда рассерженный водитель вышел, чтобы разобраться, девушка убежала. Ее молодой человек вступил с маршрутчиком в спор, заявив, что не знает хулиганку и не намерен отвечать за ее действия. Опасаясь, что дело может закончиться дракой, очевидцы вызвали полицию.

Узнав, что на место едет наряд, челябинец направился домой, где его уже поджидала возлюбленная. Парень закрыл двери квартиры перед носом полицейских, которые успели его нагнать. Чтобы разобраться в происходящем, сотрудники ППС стали требовать, чтобы молодой человек вышел. Осознав, что разговора со стражами порядка, не избежать, парень выскочил в подъезд и закричал: «Помогите! Убивают!».

«Услышав крики молодого человека о помощи, девушка схватила нож, выбежала в подъезд и нанесла удар полицейскому ножом в спину, причинив ему колото-резаное ранение. После случившегося она была доставлена в отдел. Свою вину признает частично, заявляя, что защищала жизнь парня и не знала, что перед ней полицейские. Между тем, сотрудники ППС были в форме», – рассказал следователь СО по Калининскому району Челябинска СУ СКР по региону Александр Курилов.

В отношении челябинки возбуждено дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасное для жизни и здоровья). Полицейский госпитализирован. Известно, что ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за грабеж. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова

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Теги: 8 марта, насилие над сотрудником полиции, новости челябинска
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