Челябинка в подгузниках 5 часов обороняла кроссовер от приставов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска, задолжавшая по кредиту более миллиона рублей, пять часов отказывалась покидать заложенный кроссовер Skoda Yeti, – держать осаду максимально долго женщине помогли подгузники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП по региону.

Челябинка, являющаяся матерью и поручителем основной заемщицы, приехала к приставам, когда они сняли 6 тыс. с ее банковского счета и заблокировали его. Пока дама скандалила, приставы смекнули, что должница приехала на заложенной машине, и решили ее арестовать.

«Женщина закрылась в машине, достала невесть откуда-то взявшиеся подгузники и, никого не стесняясь, надела один из них. Из ее слов, которые доносились вперемежку с проклятиями из закрытого автомобиля, стало понятно, что ее машина – ее дом, в работе таксиста все необходимое должно быть под рукой. После трех часов простоя вызванного эвакуатора судебные приставы сделали вид, что начали снимать колеса с иномарки. Женщина решила снять на видео этот процесс и приоткрыла окно. Этого оказалось достаточно, чтобы пристав, обеспечивающий безопасность исполнительных действий, просунул руку в салон, открыл машину изнутри и сел рядом с должницей», – говорится в сообщении.

После этого челябинке стало плохо, ей вызвали скорую. Когда медики сообщили приставам, что угрозы здоровью должницы нет, они позвонили в полицию. Однако стражи порядка также не убедили женщину покинуть авто. Из машины челябинка вышла только к исходу пятого часа протеста. Однако ключи приставам так и не отдала. Автомобиль был отправлен на ответственное хранение на стоянку фирмы-реализатора; услуги эвакуатора, а также исполнительский сбор лягут на плечи должников дополнительным грузом. Женщине и ее дочери дано десять дней на погашение долга, в противном случае судебный пристав-исполнитель выставит машину на торги.