Ср, 28.06.2017, 15:59 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 14:49

Челябинка в подгузниках 5 часов обороняла кроссовер от приставов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска, задолжавшая по кредиту более миллиона рублей, пять часов отказывалась покидать заложенный кроссовер Skoda Yeti, – держать осаду максимально долго женщине помогли подгузники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП по региону.

Челябинка, являющаяся матерью и поручителем основной заемщицы, приехала к приставам, когда они сняли 6 тыс. с ее банковского счета и заблокировали его. Пока дама скандалила, приставы смекнули, что должница приехала на заложенной машине, и решили ее арестовать.

«Женщина закрылась в машине, достала невесть откуда-то взявшиеся подгузники и, никого не стесняясь, надела один из них. Из ее слов, которые доносились вперемежку с проклятиями из закрытого автомобиля, стало понятно, что ее машина – ее дом, в работе таксиста все необходимое должно быть под рукой. После трех часов простоя вызванного эвакуатора судебные приставы сделали вид, что начали снимать колеса с иномарки. Женщина решила снять на видео этот процесс и приоткрыла окно. Этого оказалось достаточно, чтобы пристав, обеспечивающий безопасность исполнительных действий, просунул руку в салон, открыл машину изнутри и сел рядом с должницей», – говорится в сообщении.

После этого челябинке стало плохо, ей вызвали скорую. Когда медики сообщили приставам, что угрозы здоровью должницы нет, они позвонили в полицию. Однако стражи порядка также не убедили женщину покинуть авто. Из машины челябинка вышла только к исходу пятого часа протеста. Однако ключи приставам так и не отдала. Автомобиль был отправлен на ответственное хранение на стоянку фирмы-реализатора; услуги эвакуатора, а также исполнительский сбор лягут на плечи должников дополнительным грузом. Женщине и ее дочери дано десять дней на погашение долга, в противном случае судебный пристав-исполнитель выставит машину на торги.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: долги, кредит, новости челябинска, судебные приставы
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 15:14
Подземные камеры и беспредел коллекторов: самые грубые нарушения прав человека в Челябинске
сегодня, 13:40
18+ Магнитогорцев, помогавших другу прятать труп, осудят за укрывательство
сегодня, 12:57
Юношеский отдел Центральной челябинской библиотеки заработал в новом формате
сегодня, 12:36
16+ Осужден хозяин собак, загрызших насмерть 7-летнего мальчика в Тюлюке
сегодня, 11:42
В Челябинской области на 14% снизилось количество неблагополучных семей
сегодня, 10:34
ЮУрГУ предлагает познакомиться с возможностями вуза
сегодня, 10:23
Челябинца, украсившего свой дом нацистской вывеской, вызвали в прокуратуру
сегодня, 09:35
Павильоны крупнее 100 «квадратов» выгонят с остановок Челябинска
сегодня, 09:11
В челябинском озере Смолино искупали слонов
сегодня, 08:25
В доме родителей пропавшего в Каслях мальчика разбили окна
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость