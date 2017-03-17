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Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 12:09

Челябинец, забивший битой незнакомку, попросил смягчить ему приговор


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец, забивший битой незнакомку, попросил смягчить ему приговор – мужчина заявил, что он оборонялся и не рассчитал силы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, убийство было совершено в мае 2016 года. Жительница Калининского района встретила на улице ранее не знакомого ей Гаджи Агаева, увидев, что он травмирован, она пригласила его к себе домой, чтобы умыться. Приведя себя в порядок, Агаев отказался покинуть квартиру потерпевшей и в ходе конфликта не менее трех раз ударил ее битой по голове. От открытой черепно-мозговой травмы женщина скончалась.

Калининский райсуд Челябинска приговорил Агаева к 12 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«На данный приговор суда принесены апелляционные жалобы осужденным и его адвокатом, в которых указано, что Агаев оборонялся от потерпевшей, превысив пределы самообороны, и квалификация его действий является неверной. В свою очередь, прокурор указывал на доказанность вины осужденного. С учетом мнения прокурора судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда приговор оставила без изменения», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Добавим, в пользу дочери погибшей в качестве компенсации морального вреда взыскано 800 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.  

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Теги: убийство, бита, новости челябинска, криминальные новости челябинска
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