Осужден челябинец, забивший женщину бейсбольной битой во время ссоры

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Калининский районный суд Челябинска приговорил к 12 годам двум месяцам колонии местного жителя, забившего знакомую бейсбольной битой во время ссоры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, преступление произошло в мае 2016 года. Как следует из приговора, женщина пригласила в свою квартиру ранее не знакомого 40-летнего мужчину. Между ними произошел конфликт и хозяйка попросила гостя покинуть помещение.

«Он отказался. В ходе дальнейшей ссоры мужчина схватил бейсбольную биту и нанес женщине не менее трех ударов по голове. От открытой черепно-мозговой травмы она скончалась на месте», – сообщили в суде.

По версии подсудимого, горожанка пригласила его в квартиру, а потом напала на него, а он превысил пределы необходимой обороны.

«При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел явку с повинной, частичное признание вины, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, а также противоправное провоцирующее поведение потерпевшей. Отягчающим обстоятельством признано наличие в действиях мужчины рецидива преступлений», – уточнили в райсуде.

Мужчина признан виновным в умышленном причинении смерти. Суд назначил ему 12 лет два месяца исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу дочери погибшей в качестве компенсации морального вреда взыскано 800 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.