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Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 10:42

Челябинец, во сне отпиливший руку собутыльнику, получил условный срок


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска, устроивший дебош в отделе полиции в первый день Нового года, получил условный срок – мужчина смутил стражей порядка своим заявлением, а потом попытался скрыться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, инцидент произошел 1 января 2017 года. Трижды судимый житель ЧМЗ позвонил в полицию и заявил, что отпилил руку своему собутыльнику. Прибывшим на вызов правоохранителям пришлось доставить 34-летнего горожанина в отдел для разбирательства, так как ни конечности, ни потерпевшего они на месте не нашли. Отвечая на вопросы стражей порядка, мужчина осознал, что история с рукой ему просто приснилась, и решил уйти домой. Когда полицейский преградил гражданину путь из отдела, тот ударил стража порядка кулаком в голову.

«Действия мужчины квалифицированы по статье 318 УК РФ – "Применение насилия в отношении представителя власти". Вину мужчина полностью признал. В ходе следствия было собрано достаточно доказательств, чтобы суд вынес ему обвинительный приговор», – рассказал руководитель СО по Металлургическому району СУ СКР по региону Андрей Меньщиков.

За совершенное преступление челябинцу назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ольга Плеханова

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Теги: чмз, дебош, насилие над сотрудником полиции, новости челябинска
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