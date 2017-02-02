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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 08:08

16+ Челябинец, отпиливший руку собутыльнику во сне, предстанет перед судом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителя Челябинска будут судить за применение насилия в отношении представителя власти – мужчина устроил дебош в отделе полиции в первый день Нового года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 1 января 2017 года. Житель Металлургического района позвонил в полицию и заявил, что отпилил руку своему собутыльнику и без помощи стражей порядка ему не обойтись. Прибывшим на вызов правоохранителям пришлось доставить 34-летнего горожанина в отдел полиции для разбирательства. Отвечая на вопросы стражей порядка, мужчина осознал, что история с рукой ему просто приснилась, и решил уйти домой.

«Когда сотрудник полиции преградил гражданину путь из отдела, тот ударил его кулаком в голову, причинив ушиб мягких тканей. Действия мужчины квалифицированы по статье 318 УК РФ – “Применение насилия в отношении представителя власти”. Вину в содеянном челябинец полностью признал. Дело передано в суд для рассмотрения по существу», – рассказал руководитель СО по Металлургическому району СУ СКР по региону Андрей Меньщиков.

Известно, что ранее обвиняемый трижды привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Плеханова
 

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Теги: чмз, насилие над сотрудником полиции, новости челябинска
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