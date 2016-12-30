18+ Челябинец, простреливший голову соседу, предстанет перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска предстанет перед судом за покушение на убийство 47-летнего соседа – мужчины повздорили в подъезде из-за мусора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в подъезде одного из домов по улице Богдана Хмельницкого. Двое соседей, давно не ладивших на бытовой почве, в очередной раз стали ссориться из-за оставленного на площадке мусора. Когда словесный конфликт перерос в драку, 55-летний мужчина выхватил травматический пистолет ОСА и выстрелил потерпевшему прямо в голову, пробив череп резиновой пулей. На шум выбежала жена соседа и вызвала скорую.

«Потерпевший выжил, однако его здоровью причинен тяжкий вред. Стрелявшему предъявлено обвинение в покушении на убийство, но вины он не признал. По его версии, пистолет выстрелил случайно. Его доводы были опровергнуты экспертными исследованиями, согласно которым выстрел из данного пистолета без нажатия на спусковой крючок невозможен», – рассказал следователь СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Головин.

Прокуратура утвердила в отношении горожанина обвинительное заключение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время материалы дела поступили в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Плеханова