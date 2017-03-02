Челябинец отсудил более 30 тыс. за несостоявшийся концерт Эроса Рамазотти

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска отсудил более 30 тыс. рублей за несостоявшийся концерт Эроса Рамазотти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Калининского райсуда.

Истец рассказал, что купил два билета на концерт Рамазотти, который должен был состояться 15 апреля 2016 года. Мероприятие отменили, а деньги никто не вернул. Мужчина обратился в суд и потребовал взыскать с ООО «Глобальные коммуникации» 9 тыс. рублей, уплаченных за билеты, неустойку за нарушение срока проведения концерта, компенсацию морального вреда и штраф.

«Суд установил, что между сторонами был заключен договор оказания услуг, по условиям которого исполнитель обязался оказать потребителю услугу по проведению концерта, что подтверждается купленными истцом билетами. Концерт не состоялся по не известным истцу причинам, денежные средства, уплаченные за билеты, возвращены не были», – пояснили в суде.

Суд взыскал с ООО «Глобальные коммуникации» уплаченные за билеты 9 тыс.столько же – в качестве неустойки, компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. и 10,5 тыс. рублей штрафа. Решение вступило в законную силу.