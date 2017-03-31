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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 16:18

Челябинец отправлен в колонию за смертельное ДТП на Копейском шоссе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Осужден житель Челябинска, насмерть сбивший женщину, – мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, скрылся с места ДТП, а после задержания заявил, что за рулем находилась его подруга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Дмитрия Фомина, оставил без изменения приговор Ленинского районного суда. В январе 2017 года мужчина был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года в колонии-поселении. Он также лишен прав на три года», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Ранее сообщалось, что ночью 31 мая 2016 года Фомин, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Hyundai, на Копейском шоссе сбил на «зебре» 30-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. С места ДТП водитель скрылся, после задержания отрицал факт нахождения за рулем, утверждая, что за управлением находилась его подруга, владелица иномарки. Женщина подтвердила показания Фомина, написав явку с повинной. В ходе предварительного расследования достоверно установлено, что в момент ДТП машиной управлял Фомин, которого опознали свидетели.

Отметим, что родственники водителя передали несовершеннолетней дочери погибшей более 800 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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Теги: дтп в челябинске, новости челябинска, криминальные новости челябинска
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