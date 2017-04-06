12+ Челябинец избил заведующую консультацией за отказ делать аборт его супруге

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске вынесен приговор жителю Ленинского района, который набросился на врача женской консультации с кулаками и сломал ей ребро после жалоб супруги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в августе 2015 года в поликлинике № 9. Установлено, что мужчина заявился в кабинет заведующей консультацией после звонка жены, которая ранее в данной больнице не наблюдалась, просила сделать ей аборт на позднем сроке, но получила отказ.

«Мужчина 1986 года рождения сначала обрушился на женщину с нецензурной бранью, а когда медработник подняла трубку телефона, кулаком ударил ее в область грудной клетки слева, по левому плечу, по левой руке и трижды удара по спине в область ребер слева. Потерпевшей в результате нападения причинен перелом ребра, что квалифицируется как повреждение, причинившее легкий вред здоровью», – рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Мужчине было предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Он свою вину полностью признал, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Государственный обвинитель в прениях сторон просила назначить подсудимому наказание в виде обязательных работ на 280 часов. Суд полностью удовлетворил данное ходатайство.