Челябинец, грозившийся взорвать дом на ЧТЗ, хранил в квартире ружье

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска, которого штурмом брали бойцы СОБРа в его квартире, арестован в административном порядке – на мужчину завели два уголовных дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинцу, устроившему переполох во дворе дома по улице Марченко, грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям Уголовного Кодекса РФ. Мужчина решил воспрепятствовать работе сотрудников полиции, приехавших искать в его квартире наркотики, заявив, что взорвет гранату. Экстренным службам пришлось эвакуировать всех жильцов, оцепить дом и брать злоумышленника штурмом.

Когда челябинец отдал гранату стражам порядка, она оказалась муляжом Ф-1. Зато при обыске в его квартире был обнаружен обрез ружья и 2 патрона. По одной из версий, угрозы мужчина использовал, чтобы выиграть время и смыть наркотики в унитаз.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый арестован в административном порядке. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», – рассказал официальный представитель СУ СКР по региону Владимир Шишков.

В отношении челябинца уже расследуются дела по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применение насилия в отношении представителя власти) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Оправдались ли подозрения силовиков по поводу оборота наркотиков, официально не сообщается.

