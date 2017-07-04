Челябинец, 23 года сидевший за изнасилования, снова пытался взыскать с дочери алименты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский экс-зэк снова проиграл суд о взыскании алиментов со своей 39-летней дочери – пенсионер, 23 года просидевший в колонии и не принимавший участия в воспитании ребенка, рассчитывал получать 15 тыс. рублей ежемесячно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу пожилого челябинца на решение мирового суда об отказе взыскания алиментов с его взрослой дочери. Женщине пришлось обратиться за помощью к юристам, чтобы не содержать отца, которого она не видела много лет. Челябинку растили только мать и бабушка. А родитель снова появился в жизни женщины, когда она узнала, что суд обязал ее платить ему алименты. То заочное решение удалось отменить, иск рассмотрели повторно.

Мировой суд встал на сторону челябинки, так как ее юристы смогли доказать, что мужчина не имеет права на алименты. В орган власти были предоставлены приговоры судов, по которым пенсионер отбывал наказания, а также медицинские справки о том, что он не является инвалидом и не состоит на учете у узких специалистов, а сопутствующие заболевания никак не ограничивают его возможностей. Кроме того, в суд была предоставлена справка от службы занятости, согласно которой для мужчины открыты более 800 вакансий.

«Мужчина почти всю жизнь нигде не работал, так как находился в местах лишения свободы, однако минимальную пенсию получает. С решением мирового суда пенсионер не согласился и обжаловал его в апелляционный суд. Центральный райсуд Челябинска оставил решение без изменения. Алименты с женщины взыскиваться не будут», – рассказал ведущий юрист ООО «Право на защиту» Артем Артемьев.

Напомним, неугомонный экс-зэк, потребовал алименты с дочери, когда в очередной раз освободился из мест лишения свободы. Мужчина пояснил, что ему нужны деньги на лекарства, проезд в транспорте и коммуналку. Свои расходы он оценил в 15 тыс. рублей ежемесячно с индексацией. Истец 23 года провел в колониях, отбывая наказания за изнасилования и посредничество в передаче взятки.

Ольга Плеханова