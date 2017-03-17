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Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 08:48

Челябинец, 23 года сидевший за изнасилования, не смог взыскать с дочери алименты


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский экс-зэк проиграл повторный суд о взыскании алиментов со своей 39-летней дочери – пенсионер, 23 года просидевший в колонии и не принимавший участия в воспитании ребенка, рассчитывал получать 15 тыс. рублей ежемесячно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 16 марта, суд снова рассмотрел иск пожилого челябинца о взыскании алиментов с его взрослой дочери. Женщине пришлось обратиться за помощью к юристам, чтобы не содержать отца, которого она не видела много лет. Челябинку растили только мать и бабушка. Истец же 23 года провел в колониях, отбывая наказания за изнасилования и посредничество в передаче взятки. В воспитании дочери он никакого участия не принимал. Отец снова появился в жизни женщины, когда она узнала, что суд обязал ее платить ему алименты. Это заочное решение суда удалось отменить, и иск рассмотрели повторно.

«Чтобы убедить суд в том, что мужчина не имеет права на алименты, нам пришлось собрать ряд документов. Мы предоставили приговоры суда, по которым пенсионер отбывал наказания, а также медицинские справки о том, что истец не является инвалидом и не состоит на учете у узких специалистов. Те сопутствующие заболевания, которые он имеет, никак не ограничивают его возможностей. Также мы предъявили справку от службы занятости, согласно которой для мужчины открыты более 800 вакансий. Истец почти всю жизнь не работал, но получает минимальную пенсию», – рассказал ведущий юрист ООО «Право на защиту» Артем Артемьев.

Мировой суд оставил исковое заявление пенсионера без удовлетворения. Алименты на содержание родителя с женщины взыскиваться не будут.

Ольга Плеханова
 

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Теги: изнасилование, зэки, пенсионер, алименты, новости челябинска
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