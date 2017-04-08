ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если вы увидели бесхозный подозрительный предмет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В минувший понедельник, 3 апреля, теракт в метро Санкт-Петербурга унес жизни 14 человек, десятки были ранены. Сработало взрывное устройство между станциями метро. Еще один взрыв, который, по информации Национального антитеррористического комитета, мог унести намного больше жизней, удалось предотвратить благодаря внимательности сотрудника метрополитена. Самодельная бомба была спрятана в обычной сумке, оставленной террористами возле стены. О том, как быть, если вы увидели бесхозный подозрительный предмет – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Вблизи него не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи. Однако сообщить в правоохранительные органы или компетентному человеку обязательно стоит.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:

ШАГ 1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь узнать, чья она и кто ее мог оставить.

ШАГ 2. Если ее хозяин не известен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:

ШАГ 1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.

ШАГ 2. Если владелец не нашелся – сразу звоните в полицию.

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Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:

ШАГ 1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.

ШАГ 2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.

ШАГ 3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны.

ШАГ 4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

ШАГ 5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.

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Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать следующие признаки:

- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете либо торчащих из пакета;

- шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок). Это может быть тиканье часов, щелчки;

- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);

- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;

- необычное размещение предмета;

- наличие предмета, не свойственного для данной местности;

- специфический запах, не свойственный для данной местности.

По материалам Национального антитеррористического комитета