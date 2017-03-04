ЧТО ДЕЛАТЬ, если ребенок начал выражать суицидальные мысли

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские эксперты бьют тревогу: регион захватывает эпидемия детских самоубийств. Так, в 2016 году в области покончили с жизнью 27 несовершеннолетних. В два раза больше – суицидов незавершенных. Главный детский психиатр Челябинской области Татьяна Смирнова рассказала о конкретных мерах, которые должны предпринять родители, если видят явные негативные изменение в поведении своего ребенка. Как быть, если откровенный разговор в кругу семьи не помог, – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Привлекаем к проблеме профессионалов

Вначале, конечно, нужно побеседовать с ребенком. Если разговор не приносит результатов, нужно убедить его позвонить по телефону психологической помощи, телефону доверия, либо со службой психологической помощи следует связаться самому взрослому.

Телефон доверия министерства здравоохранения Челябинской области: 8(351)269-77-77 работает по будням с 17.00 до 08.00.

Во время телефонного разговора психологи попытаются облегчить человеческие страдания, одиночество, отчаяние и депрессию.

Одновременно с этим необходима консультация школьного или медицинского психолога (в детской поликлинике, в частном медицинском или психологическом центре).

ШАГ 2. Идем к психиатру

При отсутствии эффекта от психологической консультации и коррекции следует немедленно обратиться к детскому врачу-психотерапевту – в детской поликлинике по месту жительства или в частном медицинском или психологическом центре. Важно, чтобы специалист, к которому вы обратитесь, имел высшее образование (для врача – интернатура или ординатура), диплом и сертификат. У медицинской организации должна быть лицензия на определенный вид деятельности.

ШАГ 3. Вызываем скорую

Если тревога нарастает, количество симптомов растет, ребенок все чаще высказывает суицидальные мысли – не ждите беды, вызывайте соматическую скорую помощь (телефон 03) или психиатрическую бригаду скорой помощи для решения вопроса госпитализации в медицинскую организацию соответствующего профиля (токсикологию, наркологию, психиатрию).

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При госпитализации ребенка в соматическую больницу после незавершенной суицидальной попытки необходима консультация врача-психиатра (при согласии родителей/опекунов/законных представителей ребенка до 15 лет или самого подростка). По решению врачебной комиссии больницы осмотр возможен в недобровольном порядке при наличии показаний и по решению суда. В детских отделениях ГБУЗ «ОКСПНБ № 1» и «ОПНБ № 5» специально выделены койки для лечения суицидентов – детей и подростков до 18 лет.

Дети, которые нуждаются в постоянном наблюдении психологов, опеке воспитателей и педагогов, социальных служб:



- из дисгармоничных, неблагополучных и асоциальных семей;

- из семей психически больных, алкоголиков, наркоманов;

- из семей, где родители развелись или готовятся развестись;

- из семей с неправильным типом воспитания;

- взятые под опеку;

- сироты;

- находящиеся в длительной трудной жизненной ситуации;

- беженцы и вынужденные переселенцы.