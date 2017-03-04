ЧТО ДЕЛАТЬ, если ребенок начал выражать суицидальные мысли
Челябинские эксперты бьют тревогу: регион захватывает эпидемия детских самоубийств. Так, в 2016 году в области покончили с жизнью 27 несовершеннолетних. В два раза больше – суицидов незавершенных. Главный детский психиатр Челябинской области Татьяна Смирнова рассказала о конкретных мерах, которые должны предпринять родители, если видят явные негативные изменение в поведении своего ребенка. Как быть, если откровенный разговор в кругу семьи не помог, – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».
ШАГ 1. Привлекаем к проблеме профессионалов
Вначале, конечно, нужно побеседовать с ребенком. Если разговор не приносит результатов, нужно убедить его позвонить по телефону психологической помощи, телефону доверия, либо со службой психологической помощи следует связаться самому взрослому.
Телефон доверия министерства здравоохранения Челябинской области: 8(351)269-77-77 работает по будням с 17.00 до 08.00.
Во время телефонного разговора психологи попытаются облегчить человеческие страдания, одиночество, отчаяние и депрессию.
Одновременно с этим необходима консультация школьного или медицинского психолога (в детской поликлинике, в частном медицинском или психологическом центре).
ШАГ 2. Идем к психиатру
При отсутствии эффекта от психологической консультации и коррекции следует немедленно обратиться к детскому врачу-психотерапевту – в детской поликлинике по месту жительства или в частном медицинском или психологическом центре. Важно, чтобы специалист, к которому вы обратитесь, имел высшее образование (для врача – интернатура или ординатура), диплом и сертификат. У медицинской организации должна быть лицензия на определенный вид деятельности.
ШАГ 3. Вызываем скорую
Если тревога нарастает, количество симптомов растет, ребенок все чаще высказывает суицидальные мысли – не ждите беды, вызывайте соматическую скорую помощь (телефон 03) или психиатрическую бригаду скорой помощи для решения вопроса госпитализации в медицинскую организацию соответствующего профиля (токсикологию, наркологию, психиатрию).
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При госпитализации ребенка в соматическую больницу после незавершенной суицидальной попытки необходима консультация врача-психиатра (при согласии родителей/опекунов/законных представителей ребенка до 15 лет или самого подростка). По решению врачебной комиссии больницы осмотр возможен в недобровольном порядке при наличии показаний и по решению суда. В детских отделениях ГБУЗ «ОКСПНБ № 1» и «ОПНБ № 5» специально выделены койки для лечения суицидентов – детей и подростков до 18 лет.
Дети, которые нуждаются в постоянном наблюдении психологов, опеке воспитателей и педагогов, социальных служб:
- из дисгармоничных, неблагополучных и асоциальных семей;
- из семей психически больных, алкоголиков, наркоманов;
- из семей, где родители развелись или готовятся развестись;
- из семей с неправильным типом воспитания;
- взятые под опеку;
- сироты;
- находящиеся в длительной трудной жизненной ситуации;
- беженцы и вынужденные переселенцы.