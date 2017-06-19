ЧТО ДЕЛАТЬ для беспроблемной поездки с ребенком в такси

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ» – о детях и дороге. Можно ли возить ребенка без кресла? Нужно ли заказывать такси заранее? Актуальную памятку для южноуральских родителей подготовил сервис заказа такси «Максим».

Соблюдайте правила перевозки детей в автомобиле

По правилам дорожного движения детей до 12 лет запрещено перевозить без специальных удерживающих устройств, соответствующих возрасту и весу ребенка. Это автокресло, бустер – универсальное безкаркасное кресло или ФЭСТ – адаптер, который надевается на ремень безопасности. Несоблюдение правил опасно для жизни ребенка и влечет штраф в размере 3 тыс. рублей.

При заказе такси сообщите, что поедет ребенок

Это необходимо, чтобы на заказ приехал автомобиль с детским удерживающим устройством. Если в такси его нет, водитель откажется выполнять заказ, так как нарушит ПДД.

Заказывайте такси для ребенка заранее

Детские удерживающие устройства есть не в каждом автомобиле. Такси – это универсальная услуга, которой пользуются, в основном, взрослые пассажиры. Если в каждой машине будут детские удерживающие устройства для любого возраста, не останется места для пассажиров и багажа. На предварительный заказ быстрее приедет нужный автомобиль.

Приобретите удерживающее устройство

Родители, которые часто ездят с ребенком или с несколькими детьми, самостоятельно приобретают детское кресло, бустер или устройство ФЭСТ. Это удобно для быстрых поездок: можно уехать на любом такси.

Помните о потребностях ребенка

Многие дети не любят ездить в машине. Кого-то укачивает, кому-то просто скучно. Чтобы в поездке не произошло неприятных ситуаций, лучше заранее приготовить пакет, подумать, чем можно занять ребенка. Подготовка к поездке сделает ее легкой и приятной.