ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы случайно не купить поддельный полис ОСАГО

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По статистике каждый 20-й полис ОСАГО в России является поддельным. Самыми явными признаками фальшивого бланка является, во-первых, несоизмеримо низкая стоимость по сравнению с официальной ценой, во-вторых, отсутствие данных полиса в единой страховой базе, а также купля-продажа с рук, на улице. Подробный ликбез о том, как не купить липовую страховку, от челябинских полицейских – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Внимательно изучаем документ

В частности, автомобилистам нужно обратить внимание на основные признаки фальшивых бланков:

- защитная металическая лента, как правило, наклеена неровно, на ней отсутствует четкое изображение;

- серия полиса нанесена расплывчато, нечитаемо;

- на обратной стороне бланка отчетливо видны защитные, розовые волокна, которые на официальных бланках распознаются с помощью ультрафиолетовых лучей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы получить электронный полис ОСАГО

ШАГ 2. Пользуемся официальными источниками

Проверить подлинность бланка страхового полиса можно на сайте Российского союза автостраховщиков.

Отметим, что минимальный страховой тариф составляет 3 432 рубля, полисы, реализуемые по цене ниже указанной, являются поддельными и находятся в незаконном обороте.

Штрафные санкции за совершение преступлений в сфере страхования составляют от 80 тыс. (статья 327 УК РФ) до 1 млн рублей (статья 159 УК РФ) или до 10 лет лишения свободы.



В 2016 году в Челябинской области возбудили 371 уголовное дело по фактам изготовления и реализации поддельных страховых полисов.