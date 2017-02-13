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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 16:38

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы не стать жертвой интернет-мошенничества


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Каждый год сотни жителей Челябинской области становятся жертвами интернет-мошенничества. Примеров множество. В феврале житель села Кизильское лишился более 4 млн рублей, решив заказать удобрения через интернет-сайт. Еще один доверчивый покупатель из Аргаяша потерял 100 тыс. рублей, купив древесину через интернет-магазин. Люди «ведутся» на дешевизну, оперативность, красивую картинку. Но смотреть нужно как раз не на привлекательный дизайн и громкую цену, а на официальную информацию о продавце и службы доставки, подчеркивают в Роспотребнадзоре. О том, как отличить настоящий магазин от мошенника-однодневки, в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Проверяем «черные списки»

Так называемые черные списки недобросовестных магазинов существуют для того, чтобы предостеречь других пользователей. Обязательно проверьте, нет ли вашего магазина в этих перечнях.

ШАГ 2. Читаем отзывы покупателей

Стоит поискать в интернете отзывы о магазине, в котором собираетесь сделать покупку. Если сайт обманул кого-то, об этом обязательно напишут на каком-нибудь форуме или блоге.

ШАГ 3. Ищем официальную информацию

Если на сайте магазина не указывается фирменное наименование продавца, а также его юридический адрес, а указаны только контактные телефоны или адрес электронной почты – это первый «звоночек» о возможности возникновения неприятной ситуации.

Например, если в будущем нужно будет вернуть или обменять товар, то покупателю просто некуда будет обратиться и предъявить претензию. А вот предоставление открытой информации о местонахождении и наименовании продавца еще даже на этапе рекламы товара может служить косвенным подтверждением добросовестности магазина.

ШАГ 4. Позвоните в справочную магазина

Каждый уважающий себя интернет-магазин отвечает на вопросы по телефону. Позвонив, вы сможете составить представление о качестве обслуживания и убедиться лишний раз в правильности своего выбора.

При покупке в интернет-магазине нужно знать, что:

- если вы уже оформили заказ, но передумали, то до факта получения товара от него можно отказаться в любой момент, а после его вручения – в течение семи дней;

- в момент доставки товара вам должна быть в письменном виде предоставлена информация о товаре, а также о возможности его возврата. Если такой информации не предоставили, срок для возврата увеличивается до трех месяцев с момента передачи вам товара;

- при передаче товара и денег не забывайте о том, что вам должен быть выдан чек, подписан акт приема-передачи или проставлена подпись в доставочном листе. Если вам не выдают документы об оплате товара, вы имеете право отказаться и не принимать товар;

- требование проверки товара при курьере не только законное право, но и необходимая мера. В случае обнаружения недостатков в товаре при визуальном осмотре у вас есть шанс тут же его вернуть.

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Теги: новости челябинска, интернет-мошенничество, интернет-магазин, что делать
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