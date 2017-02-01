Ср, 01.02.2017, 11:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 11:00

Южноуралец лишился 4 млн, решив купить удобрения через интернет-сайт


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель села Кизильское (Челябинская область) лишился более 4 млн рублей, решив заказать удобрения через интернет-сайт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мужчина заключил договоры на поставку и произвел оплату на указанные в них счета. После перевода денежных средств продукция не была доставлена в срок, а телефон продавца был отключен. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Ущерб составил более 4 млн рублей», – сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту следственным отделом ОМВД по Кизильскому району возбуждено дело по части 6 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие преступления.

О том, как не стать жертвой аферистов, различных видах мошенничества можно узнать из памятки, размещенной на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области.
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мошенничество, новости челябинска, интернет-мошенничество, новости кизильского района
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:34
Сливочное масло, вызывающее нервные расстройства, обнаружено на Урале
сегодня, 10:52
Участие в этапе Кубка мира по фристайлу в Миассе подтвердили спортсмены 18 стран
сегодня, 09:51
На строительство школ из федеральной казны Челябинской области выделено 176 млн
сегодня, 09:18
Магнитогорский «Металлург» досрочно стал победителем Восточной конференции
вчера, 18:27
Мастера автоподставы отдадут под суд за обман челябинцев на 3 млн
вчера, 18:21
ВНИМАНИЕ. Челябинская филармония продает абонементы со скидкой 30%
вчера, 18:17
18+ В Челябинске парня осудят за попытку изнасилования и убийство 9-классницы
вчера, 17:54
Смог «заглянет» в 4 города Южного Урала на ближайшие сутки
вчера, 17:34
Сотрудники ГИБДД с приставами поймали 15 челябинцев, не оплативших штрафы
вчера, 17:09
Представительница ЮУрГУ завоевала 2 место в лыжной гонке на Всемирной зимней Универсиаде
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость