Южноуралец лишился 4 млн, решив купить удобрения через интернет-сайт

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель села Кизильское (Челябинская область) лишился более 4 млн рублей, решив заказать удобрения через интернет-сайт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мужчина заключил договоры на поставку и произвел оплату на указанные в них счета. После перевода денежных средств продукция не была доставлена в срок, а телефон продавца был отключен. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Ущерб составил более 4 млн рублей», – сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту следственным отделом ОМВД по Кизильскому району возбуждено дело по части 6 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие преступления.