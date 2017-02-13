18+ Экс-педагог музыкальной школы из Златоуста осужден за развращение подростков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший преподаватель музыкальной школы в Златоусте (Челябинская область) проведет семь с половиной лет в колонии строгого режима за развращение подростков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке в закрытом заседании уголовное дело в отношении Александра Никуличева 1965 года рождения, частично изменил приговор Златоустовского городского суда от 30 ноября 2016 года, переквалифицировав его действия», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Она уточнила, что из преступления, предусмотренного пунктами «а, г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) был исключен пункт «а». В связи с этим срок основного наказания в виде лишения свободы был снижен на полгода – до семи с половиной лет. Также на шесть месяцев были снижены сроки дополнительного наказания: Никуличев лишен права заниматься педагогической деятельностью в системе основного и дополнительного образования, а также деятельностью, связанной с работой в интернете, до 11 лет с половиной лет, ограничен в передвижениях (после освобождения из МЛС) – до полутора лет.

«В остальном приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», – добавили в суде.

Отметим, что Никуличев ранее уже судим за совершение аналогичных преступлений. Так, в 2010 году Златоустовский горсуд приговорил его к году и одному месяцу колонии-поселении, признав виновным по части 1 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лиц, заведомо не достигших 16-летнего возраста). Имея на тот момент 20-летний педагогический стаж, являясь преподавателем в детской музыкальной школе, он несколько раз на улице совершил в присутствии девочек развратные действия. Кроме того, Никуличев звонил подросткам, разговаривал с ними на сексуальные темы в неприличной форме. Тогда он полностью признал свою вину. Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Добавим, что до этого мужчина имел уже судимость за преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних, но несмотря на это его приняли на работу в учреждение дополнительного образования.

В январе-феврале 2016 года Никуличев совершил новое преступление. Создав в социальной сети аккаунт, он вступал в переписку с ранее неизвестными ему подростками, при этом точно зная, что каждый из них является несовершеннолетним. В ходе переписки употреблял лексику, имеющую отношение к сфере интимных отношений, отправлял им порнографические изображения, в том числе с участием детей. Златоустовский горсуд признал его виновным по пунктам «а, г» части 2 статьи 242.1 и части 3 статьи 135 УК РФ. В ноябре 2016 года мужчина был приговорен к восьми годам колонии строгого режима, лишен права заниматься педагогической деятельностью в системе основного и дополнительного образования, а также деятельностью, связанной с работой в интернете, на срок 12 лет, с ограничением свободы на два года (после освобождения из МЛС). Кроме того, суд применил к Никуличеву принудительные меры медицинского характера – в колонии он должен пройти лечение у врача-психиатра. Этот приговор он обжаловал в областной суд, настаивая на смягчении наказания.